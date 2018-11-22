الان تتابع هنا مستقبل المملكة التعديني.. كل ما تريد معرفته عن مشروع وعد الشمال والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

“وعد الشمال”.. حدث تاريخي استيقظ عليه السعوديون عام 2012 على بعد 25 كيلومترا قرب محافظة طريف لتوقيع عقود لإنشاء مجمع صناعي، إذ لم يخطر ببال أحد وقتها من أهالي المنطقة الشمالية أن تتطور المدينة الصناعية خلال سنوات قليلة لتصبح صرحا عملاقا من المصانع والبنى التحتية المتكاملة.

إعلان الرياض الجديد عن مشروع اقتصادي عملاق آخر يحمل اسم مشروع “وعد الشمال“، جذب أنظار أبناء المملكة، لاسيما سكان منطقة الحدود الشمالية التي ستحتضن المشروع الذي سيوفر عند افتتاحه عشرة آلاف وظيفة.

خادم الحرمين الشريفين يفتتح مشروع وعد الشمال

ووفقا لما أعلنه وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، فإن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يفتتح مشروع وعد الشمال الاقتصادي بتكلفة 85 مليار ريال.

ووعد الشمال مدينة لصناعات التعدين. وخصص مجلس الوزراء السعودي مساحة 290 كلم مربعاً للمدينة، إضافة إلى 150 كلم مربعاً لمشروع شركة معادن للصناعات الفوسفاتية ومشروعاتها الأخرى، وبذلك يكون إجمالي المساحات المخصصة للمدينة 440 كلم مربعاً.

حجم الاستثمارات في المدينة

ووصل حجم الاستثمارات في المدينة 21 مليار ريال، في مشروع شركة معادن للصناعات الفوسفاتية، فيما أنفقت الحكومة في المدينة مبلغ 4.5 مليارات ريال إضافية للمشروع لإقامة البنية التحتية والسكنية والخدمات، وكذلك الربط الكهربائي وسكة الحديد للمدينة حيث سيكون مشروع شركة معادن للصناعات الفوسفاتية محوراً أساسياً لإنشاء مدينة وعد الشمال للصناعات التعدينية بمساحة 440 كيلو متراً مربعاً.

مراحل العمل في وعد الشمال

في 2012 وافق مجلس الوزراء على إنشاء مدينة وعد الشمال، ثم في 2013 التقت شركة معادن الموردين والمقاولين في المنطقة الشمالية.

وفي 2014، اجتمع عدد من الوزراء في خيمة صحراوية قرب محافظة طريف، ورصدوا مليارا ريال لاستكمال البنية التحتية في المنطقة.

وفي 2015 أصدرت شركة معادن أول شحنة من الفوسفات، وعلى إثرها تم إنشاء المدينة السكنية في وعد الشمال.

وفي 2016 ربط وعد الشمال بقطار التعدين، ثم تم استكمال استخراج الغاز غير التقليدي في 2017، والانتهاء من مشروع توليد الطاقة الكهربائية.

المشاريع الضخمة في وعد الشمال

وفي 2018 تم الانتهاء من مشروع الفوسفات الثاني، وتدشين مشاريع فوسفات 3، وزيادة خطوط الإنتاج.

وينتج وعد الشمال كما هو مقرر 3 ملايين من الأسمدة الجاهزة، سماد فوسفات الأمونيوم، الأسمدة الفوسفاتية المركبة، 440 ألف طن من المنتجات التحويلية وهي: حمض الفسفوريك (يستخدم في الصناعات الغذائية) ثلاثي بولي فوسفات الصوديوم (يستخدم في تصنيع المنظفات).

بالإضافة إلى فوسفات أحادي وثنائي الكالسيوم (يستخدم في أعلاف وأغذية الحيوانات)، حامض الكبريتيك (يستخدم في صناعة الصابون وإنتاج الأصباغ والخام البلاستيكي وصناعة بطاريات السيارات)، والفوسفات والذي يمثل نحو سبعة في المئة من المخزون العالمي.

موقع مشروع وعد الشمال

تقع وعد الشمال في منطقة الحدود الشمالية، وتبعد عن محافظة طريف 25 كيلومترا، وعن مطارها 15 كيلومترا، وعن عرعر 200 كيلومتر، وعن محافظة القريات 180 كيلومترا، 438 وحدة سكنية (مرحلة أولى) تستهدف توظيف 20 ألف سعودي (مرحلة أولى) تقع على مساحة 440 كيلومترا مربعا.