شكرا لقرائتكم 48 مليون دينار زيادة في قيمة الأسهم البحرينية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 4 ساعات في 22 نوفمبر 2018 - اخر تحديث في 21 نوفمبر 2018 / 23:57

عاود المؤشر العام لبورصة البحرين خلال تعاملات أمس ارتفاعه مجددا بنسبة بلغت 0.60 في المئة تعادل 7.89 نقطة، صعودا الى مستوى 1314.39 نقطة في مقابل 1306.50 نقطة لليوم السابق، لتتقلص خسارة المؤشر منذ مطلع 2018 الى 1.30 في المئة، في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي على تراجع بلغت نسبته 0.30 في المئة ما يعادل 2.70 نقطة الى 897.5 نقطة في مقابل 900.20 نقطة لليوم السابق، لترتفع خسارة المؤشر الاسلامي منذ مطلع العام الى 17.49 في المئة.



وبالنظر الى الاجماليات، نجد ارتفاعا ملحوظا في كمية الأوراق المالية المتداولة أمس في «بورصة البحرين» الى 7.2 مليون سهم في مقابل 2.9 مليون سهم بنسبة ارتفاع 149 في المئة، فيما صعدت القيمة المتداولة الى 1.82 مليون دينار في مقابل 597 الف دينار اليوم السابق بنسبة ارتفاع 205 في المئة، نفذت من 150 صفقة في مقابل 60 صفقة زيادة نسبته 150 في المئة.

وشهدت جلسة أمس التداول بأسهم 11 شركة، ارتفعت أسهم 3 شركات، وتراجعت 4 شركات، واستقرت أسعار 4 شركات أخرى، لترتفع القيمة السوقية للأسهم المدرجة الى 8.06 بليون دينار بزيادة 48 مليون دينار نسبتها 0.60 في المئة.

وجاء قطاع المصارف في صدارة البورصة بعد أن بلغت قيمة أسهمه المتداولة 1.62 مليون دينار بحريني، شكلت 89 في المئة من السيولة المتداولة، جاءت من تداول 6.6 مليون سهم، نفذت من خلال 109 صفقات.

وحل البنك الأهلي المتحد في صدارة البورصة بقيمة أسهم متداولة بلغت 1.6 مليون دينار، نسبتها 88 في المئة من إجمالي سيولة السوق، من تداول 6.34 مليون سهم، نُفذت من خلال 99 صفقة.

وحلت البحرين للاتصالات (بتلكو) ثانية بقيمة أسهم متداولة بلغت 85 ألف دينار، نسبتها 4.7 في المئة من إجمالي سيولة السوق، من تداول 330 الف سهم، نُفذت من خلال 15 صفقة.