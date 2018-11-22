شكرا لقرائتكم بورصة «الكويت» تسجل ارتفاعاً في معدلات الأداء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 4 ساعات في 22 نوفمبر 2018 - اخر تحديث في 22 نوفمبر 2018 / 00:07

حققت بورصة الكويت خلال جلسة أمس ارتفاعا في معدلات الاداء التي تشمل السيولة المتداولة، وعدد الصفقات المنفذة بينما تراجعت الكمية المتداولة، إذ صعدت السيولة المتداولة الى 22.45 مليون دينار في مقابل 15.4 مليون لليوم السابق، بنسبة ارتفاع 46 في المئة، وصعد عدد الصفقات المنفذة بنسبة 2 في المئة، الى 4518 صفقة في مقابل 4450 صفقة، بينما تراجعت الكمية المتداولة أمس بنسبة 4.5 في المئة الى 108.1 مليون سهم في مقابل 113 مليون سهم اول من أمس.



أما عن أداء مؤشرات البورصة، فنجد تراجع مؤشر السوق الاول بنسبة بلغت 0.08 في المئة تعادل 4.47 نقطة هبوطا الى مستوى 5266.27 نقطة في مقابل 5270.74 نقطة اليوم السابق، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيس بنسبة 0.29 في المئة تعادل 13.79 نقطة الى 4748.96 نقطة في مقابل 4735.17 نقطة، وصعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.04 في المئة تعادل 1.93 نقطة صعودا الى 5082.42 نقطة في مقابل 5080.49 نقطة لليوم السابق.

وحل سهم «أهلي متحد» في صدارة الأسهم الرابحة بتحقيقه أكبر زيادة نسبتها 1.95 في المئة الى 209 فلسات، من تداول 24.7 مليون سهم، حقق بها اكبر سيولة بلغت 5.1 مليون دينار، نُفذت من خلال 443 صفقة.

وسجل سهم «بوبيان ب» أكبر خسارة بين الاسهم، بعد تراجع سعره بنسبة بلغت 2.44 في المئة، وصولاً إلى 999 فلساً، من تداول 1.58 مليون سهم، بلغت قيمتها 1.58 مليون دينار، نُفذت من خلال 102 صفقة، تلاه سهم «بنك وربة» بخسارة نسبتها 2.25 في المئة هبوطا الى 217 فلساً.

وسجل سهم «أجيليتي» ثاني أكبر سيولة متداولة بلغت 3.2 مليون دينار، تراجع سعره خلالها الى 798 فلساً بنسبة تراجع 1.36 في المئة.