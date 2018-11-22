شكرا لقرائتكم منظمة التجارة العالمية تشكل لجانا للفصل في نزاعات بشأن رسوم أمريكية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - جنيف - رويترز | منذ 4 ساعات في 22 نوفمبر 2018 - اخر تحديث في 22 نوفمبر 2018 / 01:43

قال مسؤول تجاري في جنيف إن الولايات المتحدة ومعارضي الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الصلب والألومنيوم أكدوا رغبتهم في التقاضي أمس (الأربعاء)، مما يطلق عملية عقد جلسات بشأن النزاعات في منظمة التجارة العالمية.



وأكدت الصين والاتحاد الأوروبي وكندا والمكسيك والنرويج وروسيا أنها ستصعد نزاعاتها عبر بدء إجراءات تحكيم، فيما أكدت الولايات المتحدة رغبتها في تشكيل لجان للفصل في النزاعات مع كندا والصين والاتحاد الأوروبي.

وردا على كل معارضة لرسوم الصلب والألومنيوم، أبلغ مسؤول أمريكي الاجتماع قائلا: «لا تستطيع الولايات المتحدة احترام هذا المستوى من الرياء»، بحسب نسخة مطابقة لأصل تعليقات حصلت عليها رويترز.

وتقول واشنطن إن الرسوم على المعادن التي فرضها ترامب في آذار (مارس) إجراء يتعلق بالأمن القومي، ولذا فإنها مستثناة من قواعد منظمة التجارة العالمية.

وقال المسؤول الأمريكي: «مخالفة الحق السيادي في تحديد ما هو مهم للمصالح الأمنية، في حد ذاتها، تتناقض تحديدا مع إصلاحات منظمة التجارة العالمية التي تعد ضرورية للحفاظ على أهمية تلك المنظمة».

وتعارض دول أخرى، قائلة إن الإجراءات تخفي وراءها بشكل هزيل للغاية حماية تجارية تضر منافسي الولايات المتحدة على المستوى العالمي، وإن على واشنطن أن تعوضهم عن الضرر، وإنهم فرضوا رسوما مضادة ردا على ذلك.

وتهدف قواعد منظمة التجارة العالمية إلى تسوية النزاعات سلميا قدر الإمكان، من خلال تشجيع الدول على تعديل سياساتها بما يتماشى مع القواعد، بدلا من التقاضي.

ومن المرجح أن يتم تأكيد طلبات مماثلة من تركيا بحق الولايات المتحدة ومن الولايات المتحدة بحق المكسيك في وقت لاحق.

كما وافقت منظمة التجارة العالمية أيضا على طلب أمريكي لتشكيل لجنة فصل في النزاعات للبت في شكوى أمريكية بخصوص حقوق الملكية الفكرية ضد الصين.