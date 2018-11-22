"بلوك تشين" تسهل مطالبات التأمين وتخفض تكاليف الأدوية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - علي شهاب - الدمام

توقعت المدير الإقليمي لإدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية، الدكتورة تغريد جستنية، أن تحدث تقنية بلوك تشين تغييرا جذريا لنماذج التقنية المتعارف عليها حاليا في القطاعات الصحية حول العالم.

وأوضحت خلال اللقاء الأول للبلو كتشين وتطبيقاتها المستقبلية الذي اختتم أعماله في الشرقية، أن هذه التقنية تمكن من إنشاء قاعدة بيانات موزعة للمعلومات الصحية يمكن للأطباء الوصول إليها عن طريق أي نظام طبي الكتروني، وفي مثل هذا النموذج تكون البيانات الصحية محمية في دفاتر رقمية مشفرة مبنية على بلوك تشين، وتوفر نسبة أمان عالية وخصوصية أكبر للمرضى ونسبة عمل إداري أقل للأطباء.

وأضافت جستنية أن مبادئ بلوك تشين ستوفر أيضا فرص مشاركة أفضل للأبحاث الطبية، بحيث يمكن إيجاد عقاقير جديدة وعلاجات للأمراض بسرعة أكبر بالاعتماد على طرق إنشاء الشبكات المتاحة عن طريق بلوك تشين، وأيضا يمكن الاستفادة من الاستخدامات المحتملة للبلو كتشين في تسوية آلية المطالبات الصحية والتأمين عن طريق إزالة الوسطاء، وذلك باستعمال هيكل العقد الذكي الخاص ببلوك تشين.

وأشارت جستنية إلى أن تقنية بلوك تشين تتناسب مع إدارة العقود وتخفيض التكاليف بشكل كبير وخصيصا في مجال الصيدلة وصرف الأدوية، وتسمح أيضا تقنية بلوك تشين بدخول أسهل للسجلات عبر الانترنت، وذلك في احتمالية السماح للمرضى بالدخول إلى سجلاتهم الطبية المتنقلة بكل أمان، كما يهدف الكثير من الدراسات والنماذج التجريبية في القطاعات الصحية حول العالم إلى الاستفادة من تقنية بلوك تشين في توفير سجلات رعاية صحية متنقلة تهدف إلى ربط آمن للمنشآت الصحية وسجلات المرضى.

حقبة زمنية جديدة

من جهته أوضح المختص في مجال التقنية المهندس أحمد الذكير أن منتدى الاقتصاد العالمي في عام 2017 بين أن دخول تقنية بلوك تشين بمثابة دخول حقبة زمنية جديدة، وأضاف أن المؤسسات غير الربحية دخلت في موضوع تطبيق بلوك تشين، ومن ضمن هذه المنظمات منظمة الغذاء العالمية.

تقنية السجلات المتزايدة

من جانبه ذكر المختص التقني، المهندس مجد العفيفي أن تقنية بلوك تشين هي تقنية قائمة من السجلات المتزايدة بشكل مستمر، والتي تتيح التحقق من المعاملات التي يمكن تتبعها والتي لا رجعة فيها. وقوة التقنية تأتي بوجود المميزات التالية: اللامركزية، حيث بإمكان أي شخص الوصول إلى نفس المعلومات (الحكومات والمتعاقد والمستخدم النهائي)، وكذلك الثبات، حيث تعتبر المعلومات الموجودة على بلوك تشين غير قابلة للتلاعب، لذا لا يمكن تغييرها، وبالتالي تقليل التحقق غير الضروري والمتكرر والأمان، فباستخدام قوة التشفير (يتم توقيع المعاملة باستخدام مجموعة من المفاتيح الخاصة والعامة)، وكل مستخدم في الشبكة لديه زوج فريد للتحقق من صحة المعاملة والتوقيع عليها والسرعة، حيث يمكن أن تستغرق عملية التنفيذ أو التحقق في كل خطوة ثواني فقط، والتتبع، ويمكن لأي شخص لديه إمكانية الولوج معرفة مكان المعاملة أثناء العملية في أي وقت من الأوقات.