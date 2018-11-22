اللون الوردي سمة الأجرة العائلية و 10 اشتراطات للترخيص

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فايز الثمالي - جدة

حددت هيئة النقل العام 10 اشتراطات للتقدم على ترخيص مزاولة نشاط الأجرة العائلية، من بينها توفر 10 مركبات على الأقل لكل فرع من فروع المنشأة، وأن تكون القائدات سعوديات، والارتباط بأنظمة الكترونية تحددها الهيئة حيال مزاولة النشاط، مع عدم الإخلال بالقواعد والمواصفات المطلوبة، ويأتي في مقدمتها احتواء المركبة على 7 مقاعد وبسعة محرك 2000 سنتيمتر مكعب، والالتزام بالزي الموحد، وتوفير شاشة عرض تعريفة، وكذلك جهاز تتبع، وتوفير جهاز الدفع الالكتروني على غرار الأجهزة الموجود في نقاط البيع، مع الامتناع عن تجول المركبة في الشوارع والطرقات بحثا عن الركاب، حيث من المتوقع أن توحد الهيئة المركبات باللون الوردي، بحسب ما جاء في حسابها الرسمي في «تويتر».

ويبدو بحسب الحساب الرسمي للهيئة في «تويتر» أن اللون الرسمي الموحد للمركبات سيكون اللون الوردي، ويأتي ذلك مشابها للون تاكسي السيدات والعائلات المعمول به في وقت سابق في الإمارات.

وحاولت «مكة» التواصل مع رئيس هيئة النقل العام الدكتور رميح الرميح، وكذلك متحدث الهيئة عبدالله المطيري، إلا أنهما لم يجيبا على الهاتف وتعذر الحصول على الاستفسارات.

اشتراط عنصر نسائي راشد

وشددت الهيئة مع دخول اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة العائلية حيز النفاذ ابتداء من 15 نوفمبر الجاري، على سائقات مركبات الأجرة العائلية التقيد بقواعد تحميل الركاب وعدم تحميل الركاب في حال عدم وجود عنصر نسائي راشد ضمن الركاب، وجلوس المرافقين الذكور أو الأطفال في المقعد الأمامي، وبقاء المرافقين من الذكور أو الأطفال بمفردهم داخل المركبة، فيما منحت الهيئة الصلاحية للسائقات بالامتناع عن تقديم الخدمة أو الاستمرار في تقديمها خلال الرحلة في حال كان عدد الركاب يفوق عدد المقاعد، والتدخين والأكل، وعدم ربط حزام الأمان، والعبث بملصقات المركبة وعدم المحافظة على نظافتها، وعدم الالتزام بالآداب العامة، وانتهاك خصوصية السائق، والتعاطي والسلوك العدواني، وتحديد الركاب لوجهة مجهولة أو غير آمنة.

غرامات تصل لـ5 آلاف ريال

وتعددت المخالفات التي فرضتها الهيئة على المنشآت المخالفة لنظام الأجرة العائلية، بحيث تراوحت بين 500 ريال كتدخين السائقة داخل المركبة، و5 آلاف ريال كاستعمال المركبة بعد انتهاء عمرها الافتراضي.

من جهته قال المختص في النقل والمواصلات بندر المحمد إنه ومع السماح بقيادة المرأة للمركبة يأتي الآن المزيد من جني فوائد قيادة المرأة، أولاها اقتصادية، بحيث سيكون هناك تقلص للسائقين، وهذا ما لوحظ في الآونة الأخيرة، علاوة إلى أننا سنشهد إقبالا على نشاط الأجرة العائلية مما سيضيف دخلا للمرأة لم يكن موجودا في السابق، وكذلك فإن هناك من يجد صعوبة في إرسال عائلته مع سائق، سواء خصوصي أو أجرة لأي سبب كان، ولكن الآن الخيار مفتوح أمامهم، وسنجد انتشار التاكسي العائلي في وقت وجيز.

10 اشتراطات للترخيص:

توفر 10 مركبات على الأقل لكل فرع

أن تكون القائدات سعوديات

الارتباط بأنظمة الكترونية تحددها الهيئة

احتواء المركبة على 7 مقاعد

سعة محرك 2000 سنتيمتر مكعب

الالتزام بالزي الموحد

توفير شاشة عرض تعريفة

الامتناع عن التجول في الشوارع

توفر جهاز تتبع

توفير جهاز دفع الكتروني

1 وجود عنصر نسائي راشد ضمن الركاب

2 عدم جلوس المرافقين الذكور أو الأطفال في المقعد الأمامي

3 عدم بقاء المرافقين الذكور أو الأطفال بمفردهم داخل المركبة

8 حالات للامتناع أو عدم الاستمرار بالخدمة: