شكرا لقرائتكم خبر عن الغرفة الفرنسية تستضيف وزير التجارة والصناعة الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستضيف غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بمصر، المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، وذلك يوم الأحد القادم 25 نوفمبر 2018 بأحد فنادق القاهرة الكبرى. من المنتظر أن يتحدث الوزير عن أهم المشاريع والتطورات التى طرأت على الوزارة وأيضاً استراتيجية العمل والرؤية المستقبلية التى تتبناها الوزارة خلال المرحلة المقبلة بهدف تطوير قطاع الصناعة فى مصر وتعزيز مساهمته فى الاقتصاد القومى. وسوف يستعرض خطط الوزارة لتعزيز التبادل التجارى بين مصر ومختلف دول العالم ولا سيما فرنسا وزيادة الصادرات المصرية وتعظيم الاستفادة مما يتوافر من المنتجات المصرية.

شكرا لقرائتكم خبر عن الغرفة الفرنسية تستضيف وزير التجارة والصناعة الأحد المقبل على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .