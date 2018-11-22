شكرا لقرائتكم خبر عن ختام الأسبوع العربى للتنمية المستدامة بحضور وزراء التخطيط والكهرباء والتعليم العالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينطلق اليوم الخميس برنامج عمل "يوم مصر" ضمن فعاليات الأسبوع العربى للتنمية المستدامة الذى تم اطلاقه فى نسخته الثانية الاثنين الماضى، تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، وافتتحته الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى بمقر جامعة الدول العربية تحت عنوان "الانطلاق نحو العمل".

ويتضمن برنامج عمل اليوم الختامى "يوم مصر" لفعاليات الأسبوع العربى للتنمية المستدامة مجموعة من الجلسات التى تناقش عدد من الموضوعات التى تدور حول آفاق التنمية المستدامة والابتكار والبحث العلمى، وكيفية الحصول على طاقة نظيفة، إلى جانب القاء الضوء على سوق مصر للتنمية المستدامة.

ويبدأ اليوم بافتتاح سوق مصر يليه الجلسة الافتتاحية "مصر وأجندة 2030" التى تشارك بها الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والدكتور أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، وريتشارد ديكتس، الممثل الدائم للأمم المتحدة بمصر، لتبدأ بعد ذلك الجلسة الأولى بعنوان "آفاق التنمية المستدامة: رؤية مصرية، ويشارك بها كلا من أحمد كمالى، نائب وزيرة التخطيط لشئون التخطيط، والدكتورة جيهان صالح، المستشار الاقتصادى للسيد رئيس مجلس الوزراء، والدكتور حاتم خاطر، رئيس مؤسسة تروس مصر للتنمية، والدكتور رنده أبو الحسن، مديرة برنامج الأمم المتحدة الانمائى فى مصر، محمد الاتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أحمد زهران، شركة كرم سولار.

كما يتضمن جدول أعمال اليوم الختامى عددا من الموائد المستديرة أولها بعنوان "الابتكار والبحث العلمى فى خدمة التنمية المستدامة" ومناقشة الأهداف رقم 3 و9 من أهداف التنمية المستدامة ويدير المائدة الدكتور ياسر عبد العزيز، الكاتب الصحفى ويشارك بها الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، ود/ طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما يتضمن "يوم مصر" مائدة مستديرة بعنوان"البعد البيئى الاستهلاك والإنتاج المسؤولان" والتى تناقش الأهداف رقم 12 و13 وتدير المائدة الإعلامية دبنا عبد الكريم، ويشارك بها الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وعدد من ممثلى الجمعيات الأهلية والقطاع الخاص.

ويتضمن "يوم مصر" كذلك ضمن فعاليات الأسبوع العربى للتنمية المستدامة مائدة مستديرة ثالثة بعنوان"طاقة نظيفة وبأسعار معقولة" ومناقشة للهدف رقم 7 من أهداف التنمية المستدامة، تدير المائدة الإعلامية رشا نبيل ويشارك بها الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وممثل عن شركة سيمنز وعدد من ممثلى الجمعيات الأهلية والقطاع الخاص، ويدير المائدة المستديرة الرابعة لهذا اليوم رانيا هدايا، مدير برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية فى مصر تحت عنوان "مدن ومجتمعات محلية مستدامة" وتناقش الهدف رقم 11 ويشارك بها الدكتور عاصم الجزار، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وينتهى "يوم مصر" بالجلسة الختامية تحت عنوان "أهم المناقشات والخطوات المستقبلية".

ويهدف الاسبوع العربى للتنمية المستدامة إلى دعم خطط تحقيق اهداف التنمية المستدامة فى المنطقة العربية من خلال ملاقاة الخطة الاممية فى برامجها للتعامل مع قضايا التنمية المستدامة فى المنطقة العربية إلى جانب الانطلاق بالشراكات نحو العمل لتحقيق أبرز الأهداف التى يتعلق بها مستقبل المجتمعات العربية فضلاً عن توفير منصة حوار للبحث فى قضايا التنمية المستدامة فى المنطقة العربية.

جدير بالذكر أن الدكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى كانت قد قامت الاثنين الماضى بإلقاء كلمة رئيس الجمهورية بالجلسة الافتتاحية من فعاليات اليوم الأول بالمؤتمر كما شاركت سيادتها بأولى جلسات اليوم الأول بعنوان" دور الشراكات الذكية فى تحقيق التنمية المستدامة فى الدول العربية".