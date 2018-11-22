شكرا لقرائتكم خبر عن الواحة كابيتال (OILC) يحقق كميات تداول ضخمة -تحليل صباحي- 22-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد السهم بقوة أمس الأربعاء حيث اغلق عند مستوى 1.93 درهم، وهو أعلى مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة، وذلك بعدما سجل انخفاض بلغ 1.87 درهم، وفي ظل ارتفاع ضخم في كمية التداول هو الأعلى منذ نهاية شهر أكتوبر الماضي، مما يعكس تنامي القوى الشرائية الحالية، والتي من المتوقع ان ترسل السهم لأعلى لمستوى المقاومة 1.98 درهم كمستوى اول ثم 2.02 درهم كمستوى ثان، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 1.89 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 1.90 وبين مستوى المقاومة هو 1.95 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد