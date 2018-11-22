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شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة السودانية للإتصالات (SUDATEL) يشهد جلسة هادئة -تحليل صباحي- 22-11-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم جلسة هادئة خلال جلسة أمس الأربعاء، حيث اغلق عند مستوى 0.421 درهم، مقتربا من مقاومة قوية عند 0.43 درهم، حيث يقابل السهم عند هذا المستوى خط اتجاهه الهابط متوسط الأجل، في الوقت الذي يتداول فيه مؤشر ماكد أسفل خط الصفر، لذلك نتوقع ان ينخفض السهم لمستوى الدعم النفسي عند 0.40 درهم، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 0.44 درهم.
ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.41 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.42 درهم
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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