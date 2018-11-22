شكرا لقرائتكم خبر عن شركة منازل القابضة (MANAZEL) الأنظار تتجه لأسفل -تحليل صباحي- 22-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مازال السهم يواصل التراجع منذ منتصف الشهر الحالي، حيث اغلق عند مستوى 0.43 درهم، وهو ادنى مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة، مصحوبا بارتفاع في كمية التداول، والذي يعكس ارتفاع وتيرة البيع خلال الأيام السابقة، لذلك نتوقع ان يشهد السهم المزيد من الانخفاض في الاجل القصير للوصول لمستوى الدعم 0.42 درهم كمستوى اول ثم 0.40 درهم كمستوى ثان، شرط بقاء السهم أسفل مستوى 0.44 درهم.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.43 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.43 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط