شكرا لقرائتكم خبر عن سراميك رأس الخيمة (RAKCEC) يغلق في المنطقة الحمراء -تحليل صباحي- 22-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مازال الاتجاه الحالي للسهم في الاجل القصير هابط، حيث اغلق أمس الأربعاء عند مستوى 2.03 درهم، في ظل تحرك في نطاق ضيق لثالث جلسة على التوالي، وذلك بعدما استهل الجلسة عند مستوى 2.05 درهم، مقتربا بذلك من الحد السفلي للقناة الهابطة متوسطة الأجل، والذي يشكل مقاومة نتوقع ان تساهم في دفع السهم لأسفل لمستوى الدعم النفسي عند 1.90 درهم، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 2.12 درهم.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 2.00 درهم وبين مستوى المقاومة هو 2.05 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط