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شكرا لقرائتكم خبر عن بنك أبو ظبي التجاري (ADCB) يفشل في الارتفاع -تحليل صباحي- 22-11-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فشل السهم في الارتفاع خلال جلسة أمس الأربعاء للوصول لمستوى المقاومة 8.30 ريال، حيث اغلق عند مستوى 8.07 درهم، وبالتزامن مع ظهور انحراف سلبي على مؤشر القوة النسبية، مما يجعل الأنظار تتجه لأسفل لمستوى الدعم 7.90 ريال كمستوى اول ثم 7.40 درهم كمستوى ثان خلال الأيام والاسابيع القادمة، شرط بقاء السهم أسفل مستوى 8.30 درهم.
ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 7.90درهم وبين مستوى المقاومة هو 8.10درهم
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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