شكرا لقرائتكم خبر عن مصرف أبوظبي الاسلامي (ADIB) ينخفض لثاني جلسة على التوالي -تحليل صباحي- 22-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم لثاني جلسة على التوالي، حيث اغلق أمس الأربعاء عند مستوى 4.13 درهم، في إشارة الى تنامي القوى البيعية خلال الجلسة، وذلك بعدما لامس مستوى المقاومة الحالي عند 4.25 درهم، في ظل تدني ملحو لكمية التداول، كما اطلق مؤشر القوة النسبية إشارة بيع، مما نتوقع معه ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 4 درهم، شرط بقاء السهم أسفل مستوى 4.25 درهم.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 4.07 درهم وبين مستوى المقاومة هو 4.17 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط