شكرا لقرائتكم خبر عن ادنوك للتوزيع (ADNOCDIST) يخترق متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 22-11-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره كما توقعنا في تقريرنا الأخير، حيث اغلق أمس الأربعاء عند مستوى 2.33 درهم، مسجلا ادنى مستوى خلال الجلسة عند 2.28 درهم، وهو ادنى مستوى يصل اليه السهم منذ بداية الشهر الحالي، مخترقا بذلك متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، وهو ما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 2.26 درهم كمستوى اول ثم 2.13 درهم كمستوى ثان، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 2.36 درهم.
ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 2.26 درهم وبين مستوى المقاومة هو 2.35درهم
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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