شكرا لقرائتكم خبر عن دار التكافل (DARTAKAFUL) يستند لدعم قوي -تحليل صباحي- 22-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات أمس الأربعاء عند مستوى 0.60 درهم، وهو نفس الاغلاق لجلسة الثلاثاء الماضي، مقتربا بذلك من مستوى الدعم الحالي والقوي عند 0.58 درهم، وهو المستوى الذي فشل السهم في اختراقه منذ نهاية شهر سبتمبر الماضي، في إشارة الى قوة هذا المستوى وإمكانية دفع السهم لأعلى مرة أخرى لمستوى المقاومة 0.65 درهم كمستوى اول، الا ان هذا السيناريو مرهون بعدم اختراق السهم لمستوى 0.58 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.59 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.62 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد