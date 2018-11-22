شكرا لقرائتكم خبر عن شركة دبي الإٍسلامية للتأمين وإعادة التأمين - (AMAN) يحاول الصمود -تحليل صباحي- 22-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عوض السهم خسائره خلال الجلسة أمس الأربعاء الى مكاسبه، حيث سجل انخفاض بلغ 0.576 درهم، مقتربا بذلك من مستوى الدعم الحالي عند 0.57 درهم، والذي كان له اثر في ان يقلص السهم خسائره ويغلق مرتفعا عند مستوى 0.599 درهم، مكون نموذج "Hammer" وهو من الشموع اليابانية العاكسة للاتجاه الهابط، لذلك نتوقع ان يشهد السهم ارتفاعا في الاجل القصير للوصول لمستوى المقاومة 0.66 درهم كمستوى اول، شرط عدم اختراق السهم لمستوى 0.57 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.58 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.62 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد