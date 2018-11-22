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شكرا لقرائتكم خبر عن العربية للطيران (AIRARABIA) يلامس الدعم الحالي -تحليل صباحي- 22-11-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد السهم لأعلى وبقوة خلال جلسة أمس الأربعاء، حيث استهل الجلسة عند مستوى 1.04 درهم، مسجلا ادنى مستوى خلال الجلسة عند 1.03 درهم، والذي يعد مستوى الدعم الحالي، وهو ما ساهم في دفع السهم لأعلى لينهي الجلسة مرتفعا عند مستوى 1.06 درهم، في ظل استقرار السهم أعلى خط الاتجاه الصاعد قصير الأجل، لذلك مازلت الأنظار تتجه لأعلى لمستويات قد تصل الى 1.08 درهم كمستوى اول ثم 1.12 درهم كمستوى ثان، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 1.04 درهم.
ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 1.04 وبين مستوى المقاومة هو 1.08 درهم
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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