شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لسوق أبوظبي (ADI) ينخفض لثاني جلسة على التوالي -تحليل صباحي- 22-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض المؤشر لثاني جلسة على التوالي، حيث اغلق أمس الأربعاء عند مستوى 4970 نقطة، في ظل استمرار تراجع قيم التداول، وبالتزامن مع اختراق اغلاق المؤشر أسفل متوسطه المتحرك لـ 10 يوم لثاني جلسة على التوالي، مما قد يرسل المؤشر لأسفل لمستوى الدعم 4850 نقطة، شرط عدم تجاوز المؤشر لمستوى 5100 نقطة. ويُظهر الشكل بالأسفل توزيع قيم التداول للأسهم.



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