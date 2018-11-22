شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لسوق دبي (DFMGI) يرتفع بشكل طفيف -تحليل صباحي- 22-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع المؤشر نهاية تداولات أمس الأربعاء ليغلق عند مستوى 2756 نقطة، مرتفعا بشكل طفيف مقارنة باغلاقه السابق، ليقلص بذلك بعض من خسائره الكبيرة التي حققها خلال جلسة الثلاثاء، وبالتزامن مع انطلاق إشارة بيع على مؤشر ماكد، مما يجعل الصورة الكلية مازالت سلبية، لذلك نتوقع ان ينخفض المؤشر مرة أخرى لمستوى الدعم 2710 نقطة كمستوى اول، الا ان هذا السيناريو مرهون بثبات المؤشر أسفل مستوى 2780 نقطة. ويُظهر الشكل بالأسفل توزيع قيم التداول للأسهم.



شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لسوق دبي (DFMGI) يرتفع بشكل طفيف -تحليل صباحي- 22-11-2018 على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة أخبار الفوركس اليوم وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي أخبار الفوركس اليوم ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .