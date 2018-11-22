شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يشهد شح في السيولة -تحليل صباحي- 22-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع المؤشر بشكل طفيف نهاية تداولات أمس الأربعاء، حيث اغلق عند مستوى 10292 نقطة، وهو أعلى مستوى يصل اليه المؤشر خلال الجلسة، وذلك بعدما سجل انخفاض بلغ 10174 نقطة، في ظل تدني قيمة التداول لثاني جلسة على التوالي، وهو ما يعد إشارة سلبية، ويواجه المؤشر حاليا الحد السفلي من القناة الهابطة قصيرة الأجل، والذي يعد مقاومة قد يضغط على المؤشر للوصول لمستوى الدعم 10000 نقطة، شرط بقاء المؤشر أسفل مستوى 10400 نقطة. ويُظهر الشكل بالاسفل توزيع قيم التداول للاسهم.



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