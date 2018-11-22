شكرا لقرائتكم خبر عن الحرف اليدوية تشارك بالجلسات التشاورية لأكاديمية البحث العلمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت غرفة صناعة الحرف اليدوية باتحاد الصناعات بالجلسة التشاورية للاتحاد بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا.

وناقشت الجلسات إنشاء أودية للعلوم والتكنولوجيا وحاضنات تكنولوجية وإنشاء شركات بمفردها أو بالاشتراك مع الغير.

وأشار مسعد عمران رئيس مجلس إدارة الغرفة، أن اللقاء استهدف استغلال مخرجات البحث العلمى وتسويقه، بالإضافة إلى حسن استغلال الحوافز الممنوحة للشركات لتمويل البحث العلمى التى تتم الموافقة عليها من السلطة العلمية المختصة.

وأضاف عمران، أن اللقاءات تأتى فى إطار التباحث والتشاور مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى لصياغة وإعطاء الرأى فيما يخص قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار.

وأضاف عمران، إلى أن اللقاءات تساهم فى تحديد أهم المعوقات أمام الصناعة فى مجال البحث العلمى وكيفية استغلال مخرجات البحث العلمى والشركات المقرر إنشائها سواء من الهيئات العلمية أو مع شركات قطاع خاص.

وكشف عمران، أن نتائج اللقاءات تسهم فى اقتراح الحوافز والحلول التى من شأنها تحفيز ربط الصناعة بمخرجات البحث العلمى.

من جانب آخر مثل غرفة الحرف اليدوية بالاجتماع نرمين الدمرداش، ومحمد سمير عضوا مجلس إدارة غرفة صناعة الحرف اليدوية.

وكانت الغرفة قد شاركت فى وقت سابق بمنتدى الأعمال المصرى البرازيلى بحضور وزير الخارجية البرازيلى وكبار رجال الأعمال والمستوردين، واستهدفت المشاركه تعزيز سبل التعاون المشترك بين البلدين.