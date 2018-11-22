شكرا لقرائتكم خبر عن 2 % ارتفاع عدد المشتغلات في منشآت نشاط التجارة الداخلية والان نبدء بالتفاصيل
وتوضح نتائج المسح أن العاملين في تجارة التجزئة يبلغ عددُهم (1.054.460) مشتغلًا، منهم (771.650) مشتغلًا غير سعودي، فيما يبلغ عددُ العاملين السعوديين في هذا النشاط 282.810 مشتغلين.
كما تشيرُ بيانات المسح إلى أن إجمالي الإيرادات التشغيلية (المبيعات) لقطاع التجارة الداخلية خلال الربع الثاني من العام الجاري 2018، بلَغَ نحو 148.987 مليون ريال، فيما بلغَ إجمالي النفقات التشغيلية للقطاع خلال نفس الفترة نحو 89.312 مليون ريال، وبالتالي فإن الفائض التشغيلي الذي حقَّقته أنشطةُ القطاع الثلاثة خلال الربع الأول من العام الجاري 2018، بلَغ نحو 48.052 مليون ريال.
وتُظْهِر بيانات المسح أن الفائض التشغيلي في نشاط تجارة الجملة هو الأعلى بين أنشطة التجارة الداخلية بتحقِيقه نحو 18.928 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري 2018م، فيما بلغ الفائض التشغيلي لنشاط تجارة التجزئة نحو 15.723 مليون ريال، ووصل الفائض التشغيلي لنشاط بيع وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية إلى نحو 13.401 مليون ريال.
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