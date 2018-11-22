شكرا لقرائتكم خبر عن الغرفة التجارية: انخفاض جديد فى أسعار الخضراوات تتراوح ما بين 20 إلى 30 % والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شعبة الخضراوات فى غرفة القاهرة التجارية حدوث انخفاضات جديدة فى أسعار الخضروات خلال الـ10 أيام الماضية بنسبة تراوحت ما بين 20 إلى 30 %.

صرح بذلك حاتم نجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة فى الغرفة التجارية، والذى أكد حدوث انخفاض كبير فى سعر الطماطم بسوق الجملة لتنزل إلى جنيهين فقط للكيلو بعد أن وصلت إلى قرابة 7 و8 جنيهات للكيلو، مشيرا إلى أن زيادة معروض الطماطم هو سبب انخفاض أسعارها.

وبشأن أسعار البطاطس، قال نجيب لـ"الخليج 365"، إن سعر البطاطس انخفض فى سوق الجملة لتتراجع من 9 جنيهات إلى ما بين 3.5 إلى 5 جنيهات بسبب ظهور إنتاج محصول محافظة المنيا وهى بوادر المحصول الجديد والذى سيؤدى إلى مزيد من الانخفاض خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلى أن سعر كيلو البطاطس يصل للمستهلك ما بين 6 إلى 8 جنيهات بحسب المنطقة وقد يرتفع عن هذا السعر فى مناطق معينة.

وقال نجيب، إن الفاصوليا الخضراء تراجعت إلى 5 جنيهات فى سوق العبور وتباع كيلو ونصف بـ10 جنيهات بعد أن سجل سعرها حوالى 15 جنيها بالأسواق خلال الثلاثة أسابيع الماضية، لافتا إلى تراجع سعر السبانخ إلى 5 جنيهات بعد أن كانت 12 جنيها فى سوق العبور والفلفل الألوان تراجع من 25 و27 جنيها إلى 11 جنيها للكيلو.