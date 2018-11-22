شكرا لقرائتكم خبر عن وول ستريت تختتم تداولات الجلسة في مجملها إيجابية لأول مرة في ثلاثة جلسات قبيل عطلة عيد الشكر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اختتمت مؤشرات الأسهم الأمريكية ثالث جلسات التداول لهذا الأسبوع على تباين في الأداء في مجملها إيجابية مع ارتفاع أسهم قطاع التكنولوجيا ضمن عمليات تصحيحية والتي قادت خلال الآونة الأخيرة مسيرات الخسائر في وول ستريت ووسط ارتداد العقود الآجلة لأسعار النفط التي شهدت بالأمس أسوء أداء يومي لها في أكثر من ثلاثة أعوام وأثقلت بدورها على أداء أسهم قطاع الطاقة.

هذا وسيتغيب نبض التداول عن وول ستريت غداً الخميس بسبب عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة وذلك قبل يوم تداول قصير بعد غداً الجمعة، بخلاف ذلك، فقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي العديد من البيانات الاقتصادية الهامة والتي أوضحت انخفاض مبيعات طلبات البضائع المعمرة التي تمثل أكثر من نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي، بأعلى وتيرة تراجع لها مند تموز/يوليو من عام 2017.

وجاء ذلك بالتزامن مع ارتفاع طلبات الإعانة الأسبوعية بخلاف التوقعات، وقبل أن نشهد أظهر القراءة النهائية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين للشهر الجاري تقلص الاتساع بصورة فاقت التوقعات، وتباطؤ نمو المؤشرات القائدة خلال الشهر الماضي أيضا بصورة فاقت التوقعات، بينما أوضحت بيانات سوق الإسكان الأمريكي ارتفاع مبيعات المنازل القائمة خلال الشهر الماضي بصورة فاقت التوقعات.

هذا وقد اختتم مؤشر داو جونز الصناعي تداولات الجلسة دون تغير يذكر بفقده 0.95 نقطة عند مستويات 24,464.69 نقطة، بينما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.30% أي بنحو 8.04 نقطة ليختتم عند مستويات 2,649.93 نقطة، كما ارتفع مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 0.92% أي بنحو 63.43 ليختتم عند مستويات 6,972.25 نقطة.

العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم 15 كانون الأول/ديسمبر القادم ارتفعت 0.43% لتتداول حالياً عند 1,226.50$ للأونصة موضحة الأعلى لها منذ السابع من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري مقارنة مع الافتتاحية عند 1,221.20$ للأونصة، وسط تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.12% إلى مستويات 96.72 موضحاً استأنف ارتداده من الأعلى له منذ مطلع العام الماضي مقارنة بالافتتاحية عند 96.84.

وارتفعت العقود الآجلة لأسعار النفط خام "نيمكس" تسليم 15 كانون الثاني/يناير 1.97% لتتداول عند 54.48$ للبرميل موضحة ارتدادها للجلسة الثانية من الأدنى لها منذ 27 من تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي مقارنة مع الافتتاحية عند 53.43$ للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم 15 كانون الثاني/يناير المقبل 1.34% ليتداول عند 63.37$ للبرميل موضحة أيضا ارتدادها للجلسة الثانية من الأدنى لها منذ السابع من كانون الأول/ديسمبر الماضي مقارنة مع الافتتاحية عند 62.53$ للبرميل.