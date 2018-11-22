شكرا لقرائتكم خبر عن استرو-نوفا تكشف عن نتائج أعمال الربع الثالث من العام المالي 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة استرو-نوفا اليوم الأربعاء عن نتائج أعمال الربع الثالث من العام المالي 2019 والمنقضي في 27 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي والتي أظهرت ارتفاع العائدات إلى ما قيمته 34.20$ مليون مقابل 28.76$ مليون خلال الثلاثة أشهر المنقضية مع في 28 من تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي 2017.

في تمام الساعة 08:59 مساءاً بتوقيت جرينتش ارتفعت أسهم شركة استرو-نوفا في بورصة ناسداك بنسبة 10.40% أي بنحو 1.87 نقطة إلى مستويات 19.85$ للسهم الواحد، ويأتي ذلك عقب موافقة مجلس إدارة الشركة على توزيع أرباح بما قيمته 0.07$ للسهم الواحد لحملي الأسهم المسجلين في 14 كانون الأول/ديسمبر القادم على أن يتم استحقاقها في 21 من الشهر المقبل.

هذا وقد أوضحت نتائج أعمال شركة استرو-نوفا للربع الثالث من العام المالي 2019 تقلص صافي دخل إلى ما قيمته 1,417$ ألف أي 0.20$ للسهم الواحد مقابل ما قيمته 1,419$ ألف أي 0.21$ للسهم الواحد خلال الثلاثة أشهر المنقضية مع في 28 من تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي 2017.