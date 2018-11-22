شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار الغاز الطبيعي بنحو 2% متغاضية عن انخفاض مؤشر الدولار وعجز المخزونات لأول مرة في سبعة أشهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت العقود الآجلة لأسعار الغاز الطبيعي خلال الجلسة الأمريكية لنشهد تراجعها الرابعة في ستة جلسات من الأعلى لها منذ 30 من كانون الثاني/يناير من عام 2014 متغاضية بذلك عن تراجع مؤشر الدولار الأمريكي للخامسة في ثمانية جلسات من الأعلى له منذ 22 من كانون الثاني/يناير من عام 2017 وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر مستهلك للطاقة عالمياً وتضمنت أظهر تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عجز في المخزونات فاق التوقعات.

في تمام الساعة 08:53 مساءاً بتوقيت جرينتش تراجعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي تسليم 15 كانون الأول/ديسمبر المقبل 1.99% لتتداول عند مستويات 4.43$ للقدم المكعب موضحة توالي ارتدادها منذ مطلع عام 2014 مقارنة بالافتتاحية عند 4.52$ للقدم المكعب، بينما انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي 0.14% إلى مستويات 96.70 موضحة استأنف ارتداده من الأعلى له منذ مطلع العام الماضي 2017 مقارنة بالافتتاحية عند 96.84.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم صدور قراءة مؤشر مبيعات البضائع المعمرة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي للولايات المتحدة والتي أظهرت تراجعاً 4.4% مقابل ارتفاع 0.7% في أيلول/سبتمبر، أسوء من التوقعات التي أشارت لتراجع 2.2%، بينما أوضحت القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته ارتفاعاً 0.4% مقابل الثبات عند مستويات الصفر، دون التوقعات التي أشارت لارتفاع 0.4%.

وجاء ذلك بالتزامن مع الكشف عن قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 17 من هذا الشهر والتي أظهرت ارتفاعاً بواقع 3 ألف طلب إلى 224 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، بخلاف التوقعات عند 215 ألف طلب، بينما أوضحت قراءة مؤشر طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في 10 من الشهر الجاري تراجعاً بواقع 2 ألف طلب إلى 1,668 ألف طلب مقابل 1,670 ألف طلب، بخلاف التوقعات عند 1,653 ألف طلب.

كما تابعنا الكشف عن قراءة المؤشرات القائدة والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 0.1% مقابل 0.6% في أيلول/سبتمبر، أسوء من التوقعات عند 0.2%، وذلك بالتزامن مع أظهر بيانات سوق الإسكان الأمريكي ارتفاع مؤشر مبيعات المنازل القائمة 1.4% إلى 5.22 مليون منزل مقابل تراجع 3.4% عند 5.15 مليون منزل في أيلول/سبتمبر، متفوقاً على التوقعات التي أشارت لارتفاع 1.0% عند 5.20 مليون منزل.

وصولاً للكشف عن القراءة النهائية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي أوضحت تقلص الاتساع إلى ما قيمته 97.5 مقابل 98.3 في القراءة الأولية السابقة للشهر الجاري، بخلاف التوقعات عند 98.4، ومقارنة بما قيمته 98.6 في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وذلك مع أظهر التقرير الفرعية للمؤشر انخفاض الأوضاع الاقتصادية والتوقعات الاقتصادية عن ما كانت عليه في الشهر الماضي.

بخلاف ذلك، فقد أظهر تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية لمخزونات الغاز الطبيعي عجز بنحو 134 مليار قدم مكعب خلال الأسبوع المنقضي في 16 من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري مقابل فائض بنحو 39 مليار قدم مكعب في القراءة الأسبوعية السابقة، وبذلك تعد القراءة الحالية أعلى من توقعات المحللين التي أشارت لعجز بنحو 105 مليار قدم مكعب.

كما أظهر التقرير الأسبوعي لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية تراجع المخزونات إلى نحو 3,113 مليار قدم مكعب مقابل نحو 3,247 مليار قدم مكعب خلال الأسبوع المنقضي في التاسع من هذا الشهر، وتعد بذلك المخزونات أقل من ما كانت عليه في نفس الفترة من العام السابق 2017 عند نحو 3,733 مليار قدم مكعب، كما تعد أيضا أقل من متوسط الخمسة أعوام الماضية عند نحو 3,823 قدم مكعب.