«غرفة الفجيرة» تبحث التبادل الاستثماري مع الصين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: محمد الوسيلة

أكد محمد أحمد محمد اليماحي النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة رئيس وفد الغرفة الذي يزور الصين حالياً، أن حجم التبادل التجاري بين الإمارات والصين بلغ 52.65 مليار دولار العام الماضي، مشيراً إلى أن زيارة وفد الغرفة للصين تأتي في إطار ما توليه الغرفة من حرص على تطوير علاقات اقتصادية وتجارية مع الجمهورية الصديقة، والعمل على تعزيز وتوسيع مسارها خلال السنوات المقبلة، منوهاً بأن الصين تحتل المركز الأول كأهم شريك تجاري لدولة الإمارات، معرباً عن أمله أن زيارة الوفد تحقق الأهداف المنشودة لفتح آفاق واسعة للتعاون الاستثماري والتجاري بين أصحاب الأعمال في إمارة الفجيرة ومقاطعة جوانزو الصينية.

كانت غرفة تجارة وصناعة الفجيرة قد بحثت سبل دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية مع لجنة كوانج دونج لمجلس الصين لتعزيز التجارة الخارجية، عبر وفدها برئاسة اليماحي وعدد من أعضاء مجلس الإدارة وأصحاب المال والأعمال وخالد محمد الجاسم مدير عام الغرفة، حيث عقد الوفد اجتماعاً مع لجنة كوانج دونج لمجلس الصين لتعزيز التجارة الدولية، بحضور رحمة عبد الرحمن الشامسي القنصل العام لدولة الإمارات بمدينة جوانزو الصينية.

وأكدت تسوى شوانج نائبة رئيس كوانج دونج لمجلس الصين لتعزيز التجارة الخارجية، اهتمام بلادها بتعزيز أطر التعاون المشترك مع دولة الإمارات في مختلف القطاعات الاقتصادية، واستعرضت مؤشرات نمو قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بالصين، وأوضحت أن هذا القطاع يمثل نحو 99 في المئة من إجمالي عدد الشركات الصينية.