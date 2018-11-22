شكرا لقرائتكم خبر عن 108 ملايين مسافر عبر مطارات الإمارات خلال 10 شهور والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داوود
وصل إجمالي عدد المسافرين عبر مطارات دولة الإمارات خلال الشهور العشرة الأولى من 2018 إلى 108 ملايين مسافر، وذلك وفقاً لبيانات الهيئة العامة للطيران المدني.
وأشارت البيانات إلى أن عدد المسافرين القادمين عبر مطارات الدولة من يناير حتى أكتوبر 2018، بلغ 26.85 مليون مسافر، فيما بلغ عدد المغادرين نحو 26.6 مليون مسافر، فيما بلغ عدد مسافري «الترانزيت» نحو 54.3 مليون حركة مسافر «دخول وخروج» أي نحو 27.2 مليون مسافر فعلي.
وسجلت مطارات الدولة أكثر من 10 ملايين مسافر خلال أكتوبر، منهم 2.6 مليون مسافر قادم و2.45 مليون مسافر مغادر، إلى جانب 5 ملايين مسافر «ترانزيت». وبلغت الحركة الجوية على مستوى الدولة خلال الشهور العشرة الأولى من 2018، نحو 700.6 ألف حركة. وأفادت البيانات أن أجواء الدولة، شهدت 69476 حركة خلال أكتوبر، بمتوسط 2241 حركة يومياً.
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