شكرا لقرائتكم خبر عن 544 مليون درهم تصرفات عقارات دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 544 مليون درهم، حيث شهدت الدائرة أمس تسجيل 145 مبايعة بقيمة 238 مليون درهم، منها 20 مبايعة للأراضي بقيمة 98 مليون درهم، و125 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 140 مليون درهم.
وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 16 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الثانية، تليها مبايعة بقيمة 11 مليون درهم في منطقة جبل علي الأولى، تليها مبايعة بقيمة 11 مليون درهم في منطقة جبل علي الأولى.
وتصدرت منطقة جبل علي الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 5 مبايعات بقيمة 38 مليون درهم، وتلتها منطقة الحبية الثالثة بتسجيلها مبايعتين بقيمة 4 ملايين درهم، وثالثة في مجمع دبي للاستثمار الأول بتسجيلها مبايعتين بقيمة مليون درهم. (وام)
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