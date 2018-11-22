انحسار موجة خسائر الأسهم العالمية رغم مخاوف «التباطؤ»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عاودت الأسهم العالمية- باستثناء اليابانية- ارتفاعها مجدداً؛ عقب موجة خسائر تراجعت فيها المؤشرات الأمريكية والأوربية والأسيوية إلى مستويات متدنية، بضغوط من تخوفات عصفت بأسهم شركات التكنولوجيا العالمية، وضبابية المفاوضات التجارية الأمريكية الصينية.

في «وول ستريت»، التقطت الأسهم الأمريكية أنفاسها، وافتتحت مؤشرات البورصة، أمس الأربعاء على ارتفاع؛ حيث انتعشت أسهم التكنولوجيا الرئيسية، وخرجت نسبياً من دائرة الخسائر الحادة، التي مُنيت بها خلال هذا الأسبوع.

وارتفع مؤشر «داو جونز» 140 نقطة في مستهل الجلسة بنسبة 0.57% وارتفع مؤشر «S & P 500»بنسبة 0.70% مسجلاً 18 نقطة في ظل ارتفاع قطاع التكنولوجيا 1%. وقفز مؤشر «ناسداك» 84 نقطة، بنسبة 1.22%، وارتفعت أسهم «فيسبوك» أكثر من 2%، وربحت «أمازون» أكثر من 3%. وارتفعت «آبل» 1.8%، وكانت أسهم التقنية قد انخفضت جميعها، أول أمس الثلاثاء، بأكثر من 20% من أعلى مستوياتها في 52 أسبوعاً.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.8% في المعاملات، ويتجه صوب التعافي من خسائر دفعت المؤشر الأوروبي بالقرب من أدنى مستوى في عامين تقريباً، الذي بلغه في الشهر الماضي، وارتفع المؤشر داكس الألماني 0.9% بينما زاد المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.3%.

وتصدر القطاع المصرفي الأوروبي الأوسع نطاقاً قائمة القطاعات الرابحة في المعاملات المبكرة؛ حيث صعد 1%، فيما زاد قطاع التكنولوجيا 0.4%. وعلى الرغم من أن التعافي كان واسع النطاق؛ حيث ارتفعت معظم القطاعات، فإن المستثمرين ظلوا حذرين تجاه توقعات السوق؛ بسبب استمرار المخاوف المتعلقة بتباطؤ الاقتصاد ونمو الأرباح.

وواصل نيكاي الياباني تراجعه ليغلق منخفضاً 0.4%، بعد أن تضررت المعنويات جرّاء هبوط «وول ستريت»، فيما دفع تراجع أسعار النفط أسهم شركات الموارد والتجارة للانخفاض، وانخفض المؤشر توبكس 0.6% وقال هيكارو ساتو المحلل الفني لدى «دايوا للأوراق المالية» إن العوامل الرئيسية، التي تدفع الأسهم اليابانية للانخفاض تتمثل في عمليات بيع الأسهم الأمريكية وحالة القلق بشأن التوقعات . (وكالات)