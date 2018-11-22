شكرا لقرائتكم خبر عن «طاقة أبوظبي» تتسلم عروض محطة «إف 3» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تسلمت دائرة الطاقة في أبوظبي عروض شركات الاستشارات الهندسية الخاصة بالخدمات الاستشارية الفنية والمالية والقانونية في مشروع محطة التحلية المستقلة «إف3» في الفجيرة.

وذكرت «ميد» أن الإدارة تعتزم تجهيز مناقصة المشروع في مارس/ آذار المقبل. وسوف يتم تنفيذ مشروع المحطة التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 3 آلاف ميجا واط على عدد من المراحل.

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