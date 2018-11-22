44 نشاطاً تجارياً جديداً في دبي خلال 10 شهور

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، إضافة 44 نشاطاً تجارياً جديداً خلال العشرة شهور الأولى من 2018 ليصل إجمالي عدد الأنشطة التجارية إلى أكثر من 2200 نشاط تجاري.

وتأتي هذه الخطوة عقب استطلاع الرأي الذي يجريه القطاع بشكل دوري لتتبع احتياجات السوق المحلي، ومبدأ العرض والطلب، إضافة إلى استراتيجية «اقتصادية دبي» الرامية إلى تسهيل مزاولة الأعمال لأصحاب الرخص التجارية، وتوفير نشاطاتهم واحتياجاتهم السوقية، الأمر الذي يساهم في تحقيق مشاريعهم التنموية، والتنافس في السوق المحلي لدولة الإمارات وإمارة دبي على وجه التحديد.

تتنوع الأنشطة الجديدة لتشمل استحداث نشاط «متجر استهلاكي عائم» يضاف إلى مجموعة المجمعات الاستهلاكية، والذي يعد تجربة فريدة من نوعها، حيث يشمل القوارب التي تجهز لتكون متاجر استهلاكية يقوم نشاطها على تسويق بعض المواد الاستهلاكية سواء كانت تقدم خدماتها في موقع ثابت أو أثناء القيام برحلات على طول الشاطئ.

وقال مروان المرزوقي، رئيس قسم الأنشطة التجارية في قطاع التسجيل والترخيص التجاري يعتبر نشاط «متجر استهلاكي عائم» وجهة للتسوق الجديد فمن الممكن أن يكون المتجر الاستهلاكي في موقع ثابت، وبالتالي فهو يخدم العديد من السياح والسكان المحليين على الشاطئ، أو من خلال القيام برحلات على طوله وبالتالي يقدم العديد من الخدمات للقوارب التي تنتظر تفريغ الحمولة، أو تحميل حمولة والإبحار إلى الجهة المقصودة.. لافتاً إلى أنه يعد نقلة نوعية في تقديم المواد الاستهلاكية وتلبية متطلبات العاملين في البواخر.

وأضاف أن هذه الإضافة للنشاطات الجديدة تأتي في إطار حرص فريق العمل على دراسة الوضع الحالي للسوق، واستطلاع آراء ومقترحات رجال الأعمال من أصحاب الرخص، إلى جانب الراغبين في بدء مزاولة الأعمال في إمارة دبي، لمعرفة احتياجاتهم وتلبية متطلبات السوق المحلي، الذي يشهد تغيرات وتطورات مستمرة إضافة إلى أنه تكملة للمسيرة التي خطتها اقتصادية دبي لتسهيل إجراءات الحصول على ترخيص الشركات ذات المسؤولية المحدودة وتطوير الخدمات بشكل عام، لمردوده الإيجابي في تعزيز نمو القطاع الخاص من خلال تذليل العقبات لرجال الأعمال الجدد الذين لديهم أفكار جديدة للبدء في أي نشاط تجاري يرغبون النمو فيه، وبالتالي توفير المزيد من فرص العمل.(وام )