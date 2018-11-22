«أرابتك» تؤكد مضيها في عملية إعادة التمويل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت شركة أرابتك أنها تمضي قدماً في عملية إعادة التمويل منذ مطلع عام 2017.

وأفادت الشركة في بيان لسوق دبي المالي، أنها أطلقت خريطة طريقها الاستراتيجية القائمة على ثلاث مراحل وذلك بهدف إضفاء الاستثمار على الأعمال وإعدادها للنمو.

وذكرت الشركة أنها تمكنت في يونيو 2017 من تحقيق المرحلة الرئيسية الأولى بنجاح حيث تمكنت من جمع 1.5 مليار درهم من خلال إصدار حقوق الاكتتاب في أسهم جديدة.

وأوضحت أنه سعياً منها لتنفيذ أهدافها التي وضعتها على خريطة طريقها الاستراتيجية، فقد تمكنت المجموعة الآن من تحقيق 7 فترات ربع سنوية متتالية من الربحية يدعمها في ذلك التدفقات النقدية الإيجابية من الأنشطة التشغيلية والانخفاض في صافي الدين.