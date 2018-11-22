مؤشر سوق دبي يرتفع 0.24%.. و«أبوظبي» يتراجع 0.4%

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

سيطرت الحركة الأفقية على أداء الأسهم المحلية في جلسة تداولات، أمس، وسط سيولة أقل من 300 مليون درهم، فيما تباينت إغلاقات الأسواق بين ارتفاع وانخفاض طفيفين مع تباين الاستثمار الأجنبي والمؤسساتي.

صعد مؤشر سوق دبي المالي 0.24% مدعوماً بأسهم «أرابتك» ودبي للاستثمار مع استقرار أسهم البنوك القيادية، فيما تراجع مؤشر سوق أبوظبي 0.4% بضغط من «أبوظبي الأول» و«التجاري».

وسجلت سيولة الأسواق 283.75 مليون درهم فقط، منها 115.6 مليون درهم في دبي، و168.15 مليون درهم في أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم 107.63 مليون سهم، توزعت بواقع 73.77 مليون سهم في دبي، و33.86 مليون سهم في أبوظبي.

وجرى تداول أسهم 56 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 21 شركة، وتراجعت أسعار أسهم 22 شركة، وجاء ذلك من خلال 3514 صفقة.

واستعاد مؤشر سوق دبي المالي مساره الأخضر إلى مستوى 2756.69 نقطة، مستفيداً من مكاسب أسهم شركات التأمين والاستثمار والبنوك والسلع والنقل والاتصالات.

وارتفع قطاع البنوك هامشياً في ظل استقرار لسهمي دبي الإسلامي والإمارات دبي الوطني، بالتزامن مع صعود مصرف عجمان 1.59% وأملاك للتمويل 0.95% والخليجي التجاري 1.32%.

وارتفع قطاع الاستثمار 1.91% بعد ارتفاع سهم دبي للاستثمار 2.8%، كما ارتفع قطاع النقل بنسبة 1.53% مع ارتفاع العربية للطيران 1.92% وأرامكس 1.67%.

في المقابل، نزل قطاع العقار بنسبة هامشية مع نزول إعمار العقارية 0.21% وإعمار مولز 1.55% والاتحاد العقارية 0.16%.

من جانبه، انخفض مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى مستوى 4970.87 نقطة، متأثراً بتراجع أسهم شركات البنوك والطاقة والصناعة فقط.

وانخفض قطاع البنوك بنسبة 0.88%؛ نتيجة انخفاض أبوظبي الأول 0.97% وأبوظبي التجاري 1.47%.

في المقابل ارتفع قطاع العقار بنسبة 0.44%؛ بعد ارتفاع الدار العقارية 0.59%، كما ارتفع قطاع الاتصالات 0.12% مستفيداً من مكاسب سهم اتصالات بالنسبة ذاتها.

فيما هبط قطاع الطاقة بنسبة 0.77%؛ بفعل هبوط سهم دانة غاز 0.94% وأدنوك للتوزيع 0.85%.

وتصدر «إعمار العقارية» الأسهم الأكثر تداولاً في دبي، بقيمة 25.7 مليون درهم، وتراجع بنسبة 0.21% إلى 4.78 درهم، تلاه سهم أرابتك بتداولات بقيمة 20 مليون درهم، مرتفعاً بنسبة 1.79% عند 2.27 درهم، ثم سهم دبي الإسلامي بسيولة بلغت نحو 17 مليون درهم، وأغلق مستقراً عند 5.34 درهم.

وظل سهم أبوظبي الأول مهيمناً على التداولات في سوق العاصمة ب 95.36 مليون درهم، وتراجع بنسبة 0.97% مغلقاً عند 14.34 درهم، ثم سهم اتصالات بسيولة قدرها 26 مليون درهم، وارتفع بنسبة 0.12% إلى 16.94 درهم، وجاء في المركز الثالث سهم الواحة كابيتال بتداولات ب 9.25 مليون درهم، مرتفعاً بنسبة 0.52% إلى 1.93 درهم.

وسجل سهم دبي للاستثمار الارتفاع الأكثر في دبي بنسبة 2.8% إلى 1.47 درهم، في المقابل، سجل سهم المدنية للتمويل والاستثمار الانخفاض الأكثر بنسبة 3.62% إلى 0.266 درهم.

وفي سوق أبوظبي، كان أكبر الرابحين سهم أبوظبي الوطنية للفنادق ملامساً الحد الأعلى المسموح به 14.67% إلى 3.44 درهم، في المقابل، سجل سهم أسمنت رأس الخيمة التراجع الأكثر بنسبة 8.92% إلى 0.61 درهم.

وفيما يتعلق بالتداولات حسب الجنسيات في سوق الإمارات، اتجه المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 7.86 مليون درهم محصلة شراء، منها 4.7 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين، و3.15 مليون درهم محصلة شراء المواطنين، وفي المقابل اتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 7.86 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 4.53 مليون درهم محصلة بيع الأجانب، و3.3 مليون درهم محصلة بيع العرب.

وركز المستثمرون الأجانب غير العرب مشترياتهم على أسهم شركات أبوظبي الإسلامي وأبوظبي الأول واتصالات وأرابتك، بينما تركزت مبيعاتهم على أسهم شركات إعمار مولز ودبي للاستثمار ودانة غاز ودي إكس بي.

وتباين أداء المحافظ الاستثمارية، التي اتجهت نحو الشراء في دبي بصافي استثمار بلغ 2.3 مليون درهم محصلة شراء، فيما اتجهت نحو التسييل، في أبوظبي بصافي استثمار بلغ نحو 15 مليون درهم محصلة بيع.

وفي المقابل اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء في أبوظبي بصافي استثمار بلغ 15 مليون درهم محصلة شراء، وإلى البيع في دبي بصافي استثمار بلغ 2.3 مليون درهم محصلة بيع.