الإمارات تفتتح أسواقاً جديدة في إفريقيا وأمريكا اللاتينية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

كشفت وزارة الاقتصاد عن خطط لفتح أسواق تجارية جديدة أمام الصادرات الإماراتية في إفريقيا وأمريكا اللاتينية العام المقبل، في وقت ترتبط الإمارات بما يزيد على 200 سوق تجاري عالمي.

وتوقع عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية في تصريحات للصحفيين على هامش أعمال اجتماع منتدى التجارة العالمي، في أبوظبي أن تشهد التجارة الخارجية للإمارات استقراراً بنهاية العام الجاري مع وصول حجم تجارة الإمارات الخارجية العام الماضي إلى نحو 1.6 تريليون درهم.

وأشار إلى أن الوزارة نجحت في أسواق عديدة في آسيا الوسطى وإفريقيا وأمريكا اللاتينية مشيراً إلى حجم التبادل التجاري بين الإمارات وأغلبية دول أمريكا اللاتينية أقل من الطموح وذلك على الرغم من قوة اقتصادات أمريكا اللاتينية في الاقتصاد العالمي وقوة العلاقات السياسية بين الإمارات وهذه الدول خاصة خلال السنوات القليلة الماضية.

وأوضح أن حجم التجارة الخارجية لدولة الإمارات ستكون متقاربة جداً لعام 2017 ولن تقل عنه والسمة العامة هي الاستقرار وذلك على الرغم من تذبذب أسعار السلع الأساسية عالمياً والأوضاع المتوترة عالمياً خاصة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين.

وبين أن الوزارة ستعمل خلال العام المقبل على دعم تجارتنا الخارجية بشكل كبير ونحن مهتمون بأسواق مهمة في آسيا والصين بشكل كبير .ولفت إلى أن الوزارة تولي أهمية كبيرة للذهب خلال الفترة المقبلة بحيث تزداد نسبة المحتوى المحلي في صناعة الذهب لتستفيد الإمارات من تجارة الذهب بسبب موقعها الريادي في جذب هذه الصناعة.