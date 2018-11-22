شكرا لقرائتكم خبر عن التجارى المصرى بدبى: 1.5 مليار دولار حجم واردات الإمارات من منتجات التغليف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعد المكتب التجارى المصرى فى دبى، دراسة حول قطاع التغليف والتعبئة بالإمارات، والفرص التصديرية أمام شركات الطباعة والتغليف المصرية.

وأظهرت الدراسة أن حجم واردات الإمارات من مواد التغليف والتعبئة بلغ حوالى 1.5 مليار دولار عام 2017، وتعد الصين أكبر الموردين بقيمة 241 مليون دولار، تليها الهند بقيمة 89 مليون دولار، ثم السعودية بقيمة 82 مليون دولار.

وبحسب الدراسة يبلغ حجم السوق العالمى للتعبئة والتغليف حوالى 424 مليار دولار، بمعدل نمو سنوى 3.5%، وتستحوذ أوروبا على 30% من هذا السوق، مقابل 28% لأمريكا الشمالية، و27% لآسيا، و7% لأمريكا اللاتينية، و8% لدول أخرى.

ويعد قطاع التغليف فى الإمارات من بين أسرع القطاعات نموا فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتشير دراسة غرفة دبى إلى مزيد من الإنفاق على الأغذية الصنعة والسلع الاستهلاكية المعمرة على المدى المتوسط، الأمر الذى سوف يحفز مزيدا من النمو فى صناعة مواد التغليف.

وقالت الدراسة أنه خلال العقود القليلة الماضية أدت إعادة صادرات دبى من الأغذية والمشروبات المعلبة ومنتجات أخرى إلى بعض أسواق المنطقة وأفريقيا وأسواق آسيوية أخرى إلى دعم آفاق النمو فى قطاع التغليف فى الإمارات وخاصة دبى.

وسجل سوق التغليف فى الإمارات 6.8% نسبة نمو فى عام 2014، وبلغ إجمالى حجم إنتاج قطاع التغليف والتعليب فى الإمارات 9.5 مليارات وحدة، بقيمة 8.44 مليارات درهم، ومن المتوقع أن يصل حجم إنتاج التغليف والتعليب فى الإمارات إلى 12.9 مليار وحدة بحلول عام 2019، وهو ما يمثل فرصة كبيرة أمام الصادرات المصرية لفتح هذا السوق أمام منتجاتها.