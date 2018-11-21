شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الصناعات: ثقة المستثمر فى القيادة السياسية وصلت لأعلى درجاتها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال طارق شكرى، رئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، إن ثقة المستثمر المصرى فى القيادة السياسية وصلت لأعلى مستوياتها ودرجاتها، موضحًا أن القطاع الخاص يمثل 18% من الناتج المحلى المباشر وهو قطاع هام جدًا ونتائجه تشير إلى وجود ارتفاع تدريجى، بما يؤكد استقراره وقوته.
وأوضح خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم"، الذى يقدمه خالد أبو بكر على شاشة "الحياة"، أن القطاع الخاص يمثل 18% من الناتج القومى المحلى المباشر و6% ناتج القومى غير المباشر.
وأشار إلى أن نقل كافة استثماراته إلى داخل مصر لثقته وشعوره بالآمان فى طرح نشاطاته فى مصر، مضيفًا: "لكن تواجهنا مشكلة البيروقراطية والتى تحتاج قانونا لحماية الموظف العام، بالإضافة إلى عدم وجود تسهيل لطلبات المستثمر فى الحصول على الكهرباء والتسجيل والتراخيص".
شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الصناعات: ثقة المستثمر فى القيادة السياسية وصلت لأعلى درجاتها على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .