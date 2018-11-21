"تحويشة بزيادة".. تفاصيل حساب ادخاري جديد ببنك مصر بنظام "الجمعية"

كتب - مصطفى عيد:
قال بنك مصر، في بيان له اليوم الأربعاء، إنه أطلق منتجا جديدا تحت مسمى "تحويشة بزيادة"، وهو حساب ادخاري يقوم على فكرة الجمعية المتعارف عليها بين الناس.
وأضاف البنك أن الحساب الجديد يُمكن الأفراد من ادخار مبلغ ثابت كل شهر بشكل منتظم لمدة 11 شهرا؛ على أن يتم دفع 25% من قيمة المبلغ الشهري المدخر في الشهر الثاني عشر "القسط الأخير"، بينما يتحمل البنك الـ 75% المتبقية من هذا القسط، ليقوم العميل باسترداد مجموع المبالغ المدفوعة في نهاية المدة.
وذكر البنك أنه حرص على إطلاق هذا الحساب إيمانا منه بأهمية الشمول المالي من خلال توفير...
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