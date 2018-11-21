شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق للنفط 21-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سعر النفط الارتفاع ليخترق مستوى 54.75 ويحاول الثبات فوقه، مما يستوجب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن إغلاق الشمعة اليومية فوق هذا المستوى سيقود السعر لتحقيق مزيد من المكاسب واختبار مناطق 57.46 قبل أي محاولة جديدة للانخفاض.

شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق للنفط 21-11-2018 على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة أخبار الفوركس اليوم وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي أخبار الفوركس اليوم ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .