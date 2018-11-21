شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق للذهب 21-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يقدّم سعر الذهب مزيد من الميل الصاعد في طريقه نحو هدفنا الرئيسي المنتظر عند 1238.30، ليبقى الاتجاه الصاعد مرجحاً خلال الجلسات القادمة بدعم من إيجابية المتوسط المتحرك 50 ومؤشر ستوكاستيك، مع التذكير بأن استمرار الارتفاع المتوقع يعتمد على الثبات فوق مستوى 1208.40.

شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق للذهب 21-11-2018 على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة أخبار الفوركس اليوم وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي أخبار الفوركس اليوم ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .