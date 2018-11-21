شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق لليورو مقابل الدولار 21-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب زوج اليورو مقابل الدولار قرب مستوى 1.1400 ولا يزال دونه، بينما يواصل مؤشر ستوكاستيك تقديم الإشارات السلبية، وطالما أن السعر دون 1.1443، فإن سيناريو الاتجاه الهابط سيبقى مرجحاً خلال الجلسات القادمة، مع التذكير بأن الأهداف الرئيسية تبدأ عند 1.1300 وتمتد إلى 1.1181.

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