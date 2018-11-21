«التموين»: طرح 7 مجمعات استهلاكية بالشراكة مع القطاع الخاص لتقديم خدمة أفضل

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين للاستثمار ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن طرح 7 مجمعات استهلاكية للشراكة مع القطاع الخاص من أجل تقديم خدمة أفضل للمستهلك، حيث غرض تلك المنافذ هو توصيل السلع إلى المستهلك بسعر تنافسي وجودة عالية.

وأضافت عشماوي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “رأي عام”، تقديم عمرو عبد الحميد، المذاع عبر قناة “ten”، اليوم الأربعاء، أن الشراكة تهدف إلى زيادة السلة السلعية، والأسعار ستكون أفضل، والغرض رفع كفاءة السوق، وتقديم خدمة جيدة للمستهلك المصري، مشيرًا إلى أن الوزارة لديها 1259 جمعية استهلاكية، و4 آلاف منفذ، وكلها مسخرة لخدمة المستهلك.

وأوضح رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن الشراكة بين القطاعَين الحكومي والخاص تهدف إلى إتاحة أكبر للسلع، وأن السماح للقطاع الخاص بإدارة بعض المجمعات الحكومية يعد إضافة للحكومة، ولا ينتقص منها، مشيرًا إلى أن النظام تشاركي بين الحكومة والقطاع الخاص، فالامتلاك للحكومة، والإدارة للقطاع الخاص، وهذا لا يسمى خصخصة.

وأكد “عشماوي”، أن فنادق الدولة تتم إدارتها من قِبَل شركات عالمية، وتلك التجربة ناجحة وتعظم من أصول الدولة، وتقدم خدمة للمواطنين بشكل أفضل، والشراكة مع القطاع الخاص في المجمعات الاستهلاكية تمثل استغلالًا أمثل لأصول الدولة لصالح المواطن والمستثمر والحكومة.

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