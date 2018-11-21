شكرا لقرائتكم خبر عن بنك مصر يطلق حساب إدخارى جديد تشجيعا لصغار المدخرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق بنك مصر مؤخرا منتجا جديدا تحت مسمى "تحويشة بزيادة"؛ وهو حساب ادخاري متميز يقوم على فكرة الجمعية المتعارف عليها بين الناس؛ حيث يُمكن الأفراد من ادخار مبلغ ثابت كل شهر بشكل منتظم لمدة 11 شهرا؛ على أن يتم دفع 25% من قيمة المبلغ الشهري المدخر فى الشهر الثاني عشر (القسط الأخير) بينما يتحمل البنك الـ 75% المتبقية من القسط الأخير ويقوم العميل باسترداد مجموع المدفوع في نهاية المدة.

وحرص بنك مصر على إطلاق هذا الحساب ايمانا منه بأهمية الشمول المالي من خلال توفير برامج وأدوات مختلفة تجذب مختلف الشرائح وتشجع على الادخار، وكذلك ﺇﺗﺎﺣﺔ واستخدام ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ فئات ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻘﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ بما ﻓﻲ ﺫﻟﻚ؛ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻮﻓﻴﺮ، ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﻭﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻞ، ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ، ﻭﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳل ﻭﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ.

ويتيح حساب الادخار" تحويشة بزيادة" للأفراد إمكانية فتح الحساب بفئة 100 جنيه ومضاعفاتها، مع امكانية فتح أكثر من حساب لنفس العميل، كما يمكن فتح الحساب من خلال نحو 165 فرع من فروع بنك مصر والمنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، ويمكن معرفة تفاصيل الفروع من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لبنك مصر www.banquemisr.com أو الاتصال بمركز اتصال البنك 19888.

ويأتي ذلك تأكيدا على جهود بنك مصر؛ كونه أحد أعمدة الاقتصاد الوطني، لتحقيق الشمول المالي والذي يلعب دورا هاما في تحسين معدلات النمو الاقتصادي وسلامة الاستقرار المصرفي والمالي والتنمية الاجتماعية، هذا ويقوم بنك مصر بالعديد من الأنشطة التي تضمن تحقيق الشمول المالي من خلال سعيه لتوفير الخدمة المصرفية لكل مصري على أرض الوطن؛ حيث يعد البنك أداة مالية وطنية يتم الاعتماد عليها في تنفيذ ودعم التنمية الوطنية والاستراتيجية في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية.