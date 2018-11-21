التموين : حذف 3 فئات من البطاقات التموينية

آيات احمد
كشف الدكتور وائل عباس، معاون وزير التموين ، أنه سيتم حذف ثلاث فئات من الحصول على البطاقة التموينية لمعالجة كل اختلال هيكلي موجود في المنظومة وهم الأشخاص المكررون بالبطاقة والأشخاص المتوفون والمسافر لمدة 6 أشهر وذلك بالتعاون مع بعض الجهات الحكومية.
وأوضح عباس، خلال لقائه ببرنامج " صباحك مصري” بفضائية "mbc مصر 2 "، اليوم الأربعاء ، أنه سيتم التأكد من دقة البيانات القائمة للمواطن من خلال تعديل وتحديث المواطن لبياناته و من خلال أنظمة الدولة مثل مصلحة الهجرة و الجنسية و مصلحة الأحوال المدنية.
وأكد معاون وزير التموين، على ضرورة...
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