شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات دبي الوطني ريت تكشف عن انخفاض أصولها بالنصف الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت شركة الإمارات دبي الوطني ريت المحدودة المدرجة بسوق ناسداك دبي عن انخفاض صافي قيمة أصولها بنسبة 1.4% وذلك خلال النصف الأول من العام المالي المنتهي في 30 سبتمبر 2018.

وأوضحت الشركة في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" أن أصولها تراجعت في تلك الفترة إلى 285 مليون دولار مقارنة بـ289 مليون دولار في الربع السابق.

وأشارت الشركة في بيان لها على موقعها الرسمي، إلى أن هذا الانخفاض راجع لخسائر التقييم بدافع ظروف سوق الاستثمار العقاري التي يزيد فيها العرض على الطلب.

ولفتت الشركة إلى أن مجلس الإدارة اقترح دفع أرباح مؤقتة بقيمة 0.0270 دولار للسهم الواحد من صافي الدخل المتولد من تحصيل القيمة الإيجارية خلال تلك الفترة المذكورة.

وأكدت الشركة أن تلك التوزيعات ستظل قيد موافقة المساهمين على تخفيض رأس المال في الجمعية العامة التي ستُعقد في 27 نوفمبر 2018.

وأضافت أن قيمة المحفظة العقارية بلغت 459 مليون دولار حتى 30 سبتمبر 2018.

وأشارت إلى احتفاظ العائد الإجمالي على المحفظة الاستثمارية بثباته طوال العام المنتهي في 31 مارس 2018 عند 8.3% بفضل الجهود الناجحة لتأجير الوحدات في محفظة العقارات المكتبية والسكنية.

كما تعتزم الشركة البدء في برنامج لإعادة شراء الأسهم.

وأشارت إلى أن الأمر مرهون أيضاً بالموافقة على القرار الخاص بتخفيض رأس المال، بالإضافة إلى إصدار الموافقات الرسمية اللازمة.

وقالت الشركة في مارس الماضي إن قيمة محفظتها ارتفعت بمقدار 146 مليون دولار بمايعادل 46% لتصل إلى 460 مليون دولار خلال الاثني عشر شهراً التالية لعملية الإدراج منذ مارس 2017.

وأعلنت الشركة في فبراير الماضي، أن إجمالي نسبة إشغال محفظتها بلغت 88% مرجعة نسبة الارتفاع في الإشغال إلى نجاحها في تأجير أصولها البارزة، بما فيها برج "ضمان" في مركز دبي المالي العالمي.

وأكدت شركة الإمارات دبي الوطني ريت، في منتصف يناير الماضي أن أحد أصولها المملوكة لها وهي"مدرسة ساوث فيو" ستكون جاهزة للعمل بكامل طاقتها اعتباراً من بداية العام الدراسي في سبتمبر القادم.

وتعد الإمارات ريت صندوق عهدة ائتمان للاستثمار العقاري وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.

وتمتلك الشركة محفظة متنوعة من الأصول، وتضم في الوقت الراهن سبعة عقارات مدرة للدخل في دبي.

وتخضع شركة الإمارات دبي الوطني «ريت» لإدارة شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول المحدودة، وهي شركة مملوكة بالكامل لبنك الإمارات دبي الوطني.