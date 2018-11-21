شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة السوق السعودي تعتمد تعليمات الحسابات الاستثمارية المعدلة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اعتمد مجلس هيئة السوق المالية السعودي تعليمات الحسابات الاستثمارية المعدلة لتكون نافذة اعتباراً من تاريخ نشرها.

وقالت الهيئة في بيان على موقعها الإلكتروني إن تلك الموافقة تأتي بعد أن نشرت مشروع التعليمات على موقعها الإلكتروني لمدة 30 يوماً لاستطلاع مرئيات العموم حياله.

وأشارت الهيئة إلى أن تعديل تعليمات الحسابات الاستثمارية يهدف إلى التمكين الإلكتروني لعملية فتح الحسابات الاستثمارية.

كما أن تلك التعديلات تهدف إلى تسيير إجراءات فتح وتشغيل الحسابات الاستثمارية بما يتسق مع المتطلبات النظامية والرقابية والإشرافية ذات الصلة، مع المحافظة على الحماية اللازمة للمستثمرين.

وتضمن القرار إلغاء قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن الهيئة، وذلك بعد مراجعتها في ضوء صدور نظام مكافحة غسل الأموال بموجب بالمرسوم الملكي ولائحته التنفيذية، ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.

وتعمل الهيئة على إعداد دليل استرشادي لأحكام نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية، ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، ليستعين به الأشخاص المرخص لهم من قبل الهيئة في الالتزام بتطبيق أحكامها، وفق بيان صدر عنها.

ووافقت هيئة السوق المالية السعودية في أغسطس الماضي على قواعد وإجراءات التداول والعضوية والتعريفات المقترح إضافتها إلى قائمة المصطلحات المستخدمة في قواعد السوق.

وكان مجلس إدارة هيئة السوق المالية السعودي قد اعتمد في أغسطس 2018 أيضا التعليمات الخاصة بتنظيم آلية الاستقرار السعري للطروحات الأولية "التعليمات" ليكون العمل بها ابتداءً من تاريخ نشرها.

وتهدف التعليمات إلى تنظيم عمليات الاستقرار السعري لأسهم الشركات حديثة الإدراج في السوق، وذلك بعد الطرح الأولي، بما في ذلك تحديد المتطلبات الواجب توافرها بمدير الاستقرار السعري.