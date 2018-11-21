شكرا لقرائتكم خبر عن "إكسترا" تتوقع تقديم خدمات التمويل الاستهلاكي في مارس المقبل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم توقعت شركة الشركة المتحدة للإلكترونيات "إكسترا" بدء تقديم خدمات التمويل الاستهلاكي في السعودية في مارس المقبل. وأوضح الرئيس التنفيذي محمد جلال، في مقابلة مع قناة العربية أن الأثر المالي لهذا النشاط سيظهر على نتائج شركته بالربع الثاني من العام القادم. وأضاف جلال أن "إكسترا" تستهدف تقديم خدماتها خارج إكسترا في محلات أخرى بهدف زيادة الأرباح وتقديم خدمات أفضل للمستهلكين. وحصلت "اكسترا" المدرجة بالسوق السعودية على الموافقة الأولية من مؤسسة النقد العربي السعودي لتأسيس شركة مساهمة جديدة لممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي بالمملكة. وقالت الشركة لـ"تداول" إنها ستؤسس تلك الشركة وفقاً لنظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية وتعتزم تقديم منتجات تمويل استهلاكي متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وتقدمت "إكسترا" في يوليو الماضي بطلب إلى ساما للحصول على رخصة تأسيس شركة تمويل استهلاكي مملوكة لها بالكامل برأس مال قدره 150 مليون ريال.

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