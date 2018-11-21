شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض العملة الملكية الجنية الإسترليني للجلسة الثانية على التوالي أمام الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الملكية الجنيه الإسترليني في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الأمريكية أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الثلاثاء عن الاقتصاد الملكي البريطاني ونظيره الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تضمنت تصريحات رئيس الوزراء البريطانية تيريزا ماي حيال تطورات ملف خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي قبل لقائها مع رئيس المفوضية الأوروبية جون كلود يونكر في بروكسل لمناقشة مسودة اتفاق الخروج والاتفاق على النقاط النهائية على أعتاب الإعلان النهائي عن الاتفاق.

في تمام الساعة 05:30 مساءاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الجنية الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي 0.13% إلى مستويات 1.2771 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.2788 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.2764، بينما حقق الأعلى له عند 1.2820.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الملكي البريطاني صدور قراءة مؤشر صافي اقتراض القطاع العام والتي أوضحت اتساع الفائض إلى ما قيمته 8.0 مليار جنيه إسترليني مقابل 2.0 مليار جنيه إسترليني في أيلول/سبتمبر الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لاتساع الفائض إلى 5.6 مليار جنية إسترليني، بخلاف ذلك، فقد نوهت رئيس الوزراء البريطانية تيريزا ماي لكون المفاوضات مستمرة حول شكل العلاقة المستقبلة مع الاتحاد الأوروبي.

كما أفادت ماي أنها تريد أن تضمن علاقات تجارية جيدة مع الاتحاد الأوروبي وأنها تبحث عن بدائل لاتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، نظراً لخطورة الخروج من الاتحاد بدون التوصل لاتفاق، مضيفة أنه سيتم التوصل للاتفاق النهائية قبل اجتماع البرلمان البريطانية وسط تأكيدها على سعي حكومتها على التوصل لاتفاق يضمن مصالح الشعب البريطاني في شبه جزيرة جبل طارق وأنها لا تزال تدعم ذلك الملف.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر مبيعات البضائع المعمرة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي للولايات المتحدة والتي أظهرت تراجعاً 4.4% مقابل ارتفاع 0.7% في أيلول/سبتمبر، أسوء من التوقعات التي أشارت لتراجع 2.2%، بينما أوضحت القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته ارتفاعاً 0.4% مقابل الثبات عند مستويات الصفر، دون التوقعات التي أشارت لارتفاع 0.4%.

وجاء ذلك بالتزامن مع الكشف عن قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 17 من هذا الشهر والتي أظهرت ارتفاعاً بواقع 3 ألف طلب إلى 224 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، بخلاف التوقعات عند 215 ألف طلب، بينما أوضحت قراءة مؤشر طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في 10 من الشهر الجاري تراجعاً بواقع 2 ألف طلب إلى 1,668 ألف طلب مقابل 1,670 ألف طلب، بخلاف التوقعات عند 1,653 ألف طلب.

كما تابعنا عن أكبر اقتصاد في العالم صدور قراءة المؤشرات القائدة والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 0.1% مقابل 0.6% في أيلول/سبتمبر، أسوء من التوقعات التي عند 0.2%، وذلك بالتزامن مع أظهر بيانات سوق الإسكان الأمريكي ارتفاع مؤشر مبيعات المنازل القائمة 1.4% إلى 5.22 مليون منزل مقابل تراجع 3.4% عند 5.15 مليون منزل في أيلول/سبتمبر، متفوقاً على التوقعات التي أشارت لارتفاع 1.0% عند 5.20 مليون منزل.

وصولاً للكشف عن القراءة النهائية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي أوضحت تقلص الاتساع إلى ما قيمته 97.5 مقابل 98.3 في القراءة الأولية السابقة للشهر الجاري، بخلاف التوقعات عند 98.4، ومقارنة بما قيمته 98.6 في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وذلك مع أظهر التقرير الفرعية للمؤشر انخفاض الأوضاع الاقتصادية والتوقعات الاقتصادية عن ما كانت عليه في الشهر الماضي.