شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية لمخزونات الغاز الطبيعي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن تقرير مخزونات الغاز الطبيعي الأمريكي والذي أوضح عجز 134 مليار قدم مكعب خلال الأسبوع المنقضي في 16 من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري مقابل فائض 39 مليار قدم مكعب في القراءة الأسبوعية السابقة، وبذلك تعد القراءة الحالية أعلى من توقعات المحللين التي أشارت لعجز 105 مليار قدم مكعب.

وفي نفس السياق، فقد أظهر التقرير الأسبوعي لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية تراجع المخزونات إلى 3,113 مليار قدم مكعب مقابل 3,247 مليار قدم مكعب خلال الأسبوع المنقضي في التاسع من هذا الشهر، وتعد بذلك المخزونات أقل من ما كانت عليه في نفس الفترة من العام السابق 2017 عند 3,733 مليار قدم مكعب، كما تعد أيضا أقل من متوسط الخمسة أعوام الماضية عند 3,823 قدم مكعب.